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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Cudi Dağı’nda 40 yıl sonra festival heyecanı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cudi Dağı’nda 40 yıl sonra festival heyecanı
Şırnak'ta, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi. 40 yıl sonra, terörden temizlenerek huzurun tesis edildiği Sefine bölgesine, arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti. Vatandaşlar, aşure yedi, festival alanında müzik eşliğinde halay çekti. Akşam ise Cudi Dağı bölgesinde huzur ve güven ortamının nişanesi olarak havai fişek gösterisi yapıldı.
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Cudi Dağı’nda 40 yıl sonra festival heyecanı
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