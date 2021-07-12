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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:51

Direğe çarpıp şarampole yuvarlandı

ABBAS ÇAKAR
Direğe çarpıp şarampole yuvarlandı

Kocaeli Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bünyamin Koç idaresindeki 41 AGA 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, karşı yöne geçerek şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Bünyamin ve Mustafa Gürsuyu, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Direğe çarpıp şarampole yuvarlandı
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