Direğe çarpıp şarampole yuvarlandı

Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bünyamin Koç idaresindeki 41 AGA 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, karşı yöne geçerek şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Bünyamin ve Mustafa Gürsuyu, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.