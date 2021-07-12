Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, kiliseye saygısızlığı kınadı

İstanbul Kadıköy'de bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde dans etmesini gösteren görüntüler sonrası tepkiler ardı ardına geliyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medya hesabından kiliseye yapılan saygısızlığı kınadı.

"SAYGISIZCA TUTUM ASLA KABUL EDİLEMEZ"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Kadıköy'de bir grubun geçtiğimiz pazar günü Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde dans etmesini gösteren görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Büyük tepki çeken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, üç kişi gözaltına alınmıştı. Siyasetçilerden de ardı ardına açıklamalar gelmişti.