Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yalanlama geldi: “Personel kendisi ödeme yapıyor!”

Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya'daki beş yıldızlı bir otelle personeli için bir sözleşme gerçekleştirmişti. Bu sözleşmeyle personel kendi ödemesini kendisi yaparak hizmet alabilecekti. Diyanet İşleri Başkanlığı bazı medya organlarının bu sözleşmeyi çarpıtarak Diyanet'in kendi bütçesinden bir ödeme yapıldığına dair bir algı oluşturduğunu belirtti.



Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığının Antalya'da bir otelle yaptığı sözleşmenin bağlamından koparılarak Başkanlıkla ilgili olumsuz algı oluşturacak şekilde haberleştirildiği müşahede edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"DİYANETİN BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAĞINA DAİR YANLIŞ BİR ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamanın devamında, "Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanetin bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"HİZMET ALAN PERSONEL, MASRAFLARINI BİZZAT KENDİSİ KARŞILAMAKTADIR"



Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır."