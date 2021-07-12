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Giriş Tarihi: 12.7.2021 09:03 Son Güncelleme: 12.7.2021 09:26

Düğünü bastı dehşet saçtı! 1’i çocuk 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Düğünü bastı dehşet saçtı! 1’i çocuk 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Balıkesir’de aralarında husumet bulunan ailenin sünnet düğününü basan S.A, kalabalığa rasgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anlarında 3 yaşında bir kız çocuğu ve genç bir kadın hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.

Balıkesir'de aralarında husumet bulunan ailenin sünnet düğününü basan S.A, kalabalığa rasgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anlarında 3 yaşında bir kız çocuğu ve genç bir kadın hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.

Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme mahallesinde yaşayan aile, oturdukları mahallede oğullarına sünnet düğünü düzenledi. Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği düğün bir anda kana bulandı. Aile ile husumeti bulunduğu öğrenilen S.A isimli bir saldırgan düğünü bastı. Kalabalığa doğru hedef gözetmeden ateş açan S.A, 3 yaşında bir kız çocuğunu ve 31 yaşında genç bir kadını düğün yerinde öldürdü. Yaşanan dehşetin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra 1'inin durumu ağır olan A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D 'den oluşan toplam 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldrganın peşine düşen polis ekipleri ise, S.A'yı kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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Düğünü bastı dehşet saçtı! 1’i çocuk 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı
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