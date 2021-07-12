Düğünü bastı dehşet saçtı! 1’i çocuk 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme mahallesinde yaşayan aile, oturdukları mahallede oğullarına sünnet düğünü düzenledi. Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği düğün bir anda kana bulandı. Aile ile husumeti bulunduğu öğrenilen S.A isimli bir saldırgan düğünü bastı. Kalabalığa doğru hedef gözetmeden ateş açan S.A, 3 yaşında bir kız çocuğunu ve 31 yaşında genç bir kadını düğün yerinde öldürdü. Yaşanan dehşetin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra 1'inin durumu ağır olan A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D 'den oluşan toplam 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldrganın peşine düşen polis ekipleri ise, S.A'yı kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.