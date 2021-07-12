El emeğini sanata dönüştürdüler! Ev ekonomilerine katkıda bulundular

Eyüpsultan belediyesi tarafından düzenlenen Üçüncü El emeği Festivalinde ev kadınları el emeğini adeta sanata dönüştürdüler. El emeğiyle yaptıkları ürünler Festivalde görücüye çıktı.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Eyüpsultanlı kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla ve el emeği ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırmaları adına geçtiğimiz Şubat ayında ilki gerçekleşen Eyüpsultan El Emeği Ürünleri Festivali, bu kez pandemi dolayısıyla açık havada sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde başladı. Festival 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Feshane karşısındaki Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde gerçekleştirildi.





Evde el emeği üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergileneceği Eyüpsultan El Emeği Ürünleri Festivalinde filografi, dikiş, nakış, ebru sanatı, amugrimi, örgü çeşitleri ve çeyizlik birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler sergilenip satışa sunuldu.

"HANIMLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"



El Emeği Ürünleri Açık Hava Festivali'ne katılan Başkan Deniz Köken, kontrollü sosyal hayat kurallarıyla festival düzenlediklerini kadınların el emekleri ile ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağladıklarını söyledi.





Deniz Köken, "Daha önce üç ayda bir bu festivalleri gerçekleştireceğiz demiştik ama ne yazık ki pandemi ye denk geldi. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir talep vardı bu nedenle, bu ilgiye karşılıksız kalamadık ve Cami'nin arka tarafında ilk açık hava festivali düzenledikten sonra ikincisini ve şimdi üçüncüsünü düzenliyoruz. Eyüpsultanlı hanımlarımız için en güzelini yapmaya çalışıyoruz"



"FESTİVAL SAYESİNDE ÜRÜNLERİMİZ DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞIYOR"



Festivale örgü oyuncak ve elbise ürünleriyle katılan Binay Çapkın, "ipliği örerek elbise ve oyuncaklara çevirerek ev ekonomisine destek olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Biz ev hanımları, evde ürettiğimiz ürünlerimizi bir şeklilde tüketiciyle buluşturmamız gerekiyor. El örgü işlerni severek yapıyorum ve yaptığım ürünlerimi en fazla kendi arkadaş ve akraba çevreme satış yapmakla sınırlı kalıyordum. Biz kadınlar bu festivaller sayesinde daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Hem kendi harçlığımızı çıkarıyoruz hem de ev ekonomimize katkı sağlıyoruz.Bize bu imaknı tanıyan kadınlardan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Deniz Köken'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.