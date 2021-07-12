Emre Mays davasında tanıklık yaptığı için öldürüldü iddiası

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde Emre Mays'ı husumetlisine benzediği gerekçesiyle öldüren Akın Kutlu'nun ailesi kavgalı oldukları bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Ozan Tekcan, hamburger ve pide satılan dükkânın kuryeliğini yapıyordu. 22 Aralık 2020 günü Davut Kutlu gittiği dükkânda Ozan Tekcan ile tartıştı. Davut Kutlu annesini arayarak kuzeni Ozan'la kavga ettiklerini ve şikâyet için polise gittiğini haber verdi. Bu sırada Ozan Tekcan ile arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu da Davut Kutlu'dan şikâyetçi olmak için Şişli Polis Merkezi'ne gitti. Ozan Tekcan ile Davut Kutlu burada bir kez daha karşılaşınca kavga çıktı. Bu sırada Davut Kutlu'nun babası Gazi, annesi Döndü ve ağabeyi Muhammed de karakola geldi. Gazi Kutlu, demir çubukla Ozan Tekcan'a saldırdı. Muhammed de motosikletinin çantasındaki tabancayla Ozan Tekcan'ı 3 el başından, 3 el bacağından, 2 el de boynundan vurdu. Toplam 8 kurşunla vurulan Ozan Tekcan hayatını kaybetti, Batuhan Karanlıkoğlu da sol el başparmağından vuruldu. Polis havaya ateş açarak, saldırganları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



HAPİS TALEBİ



Sanık Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



MÜEBBET CEZASI

Ozan Tekcan'ın halası olan Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Gazi Kutlu, Davut Kutlu ile tutuksuz sanık Döndü Kutlu ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Ozan Kutlu'nun ailesi ile olayda yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu da katıldı.Duruşmada dinlenen Maktul Ozan Tekcan'ın babası Hacı Tekcan, "Gazi ile Akın Kutlu daha öncesinde beni 5 yerimden bıçakladılar. Akın Kutlu, Emre Mays'ın öldürülmesi davasında suçunu inkar etti ancak ben aleyhine tanıklık yaptım. Tanıklık yapmamın ardından Gazi ile Döndü Kutlu baba sürekli tehditler yağdırdı" dedi.

"BEN OLAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM"



Tutuklu sanık Davut Kutlu, "Daha önceden yaşadığımız husumet sebebiyle Ozan ile dükkanda kavga ettik. Kendisini şikayet etmek için polisi aradım. İşyerime polisler geldi. Daha sonra annemle birlikte şikayetçi olmaya emniyete gittik. Biz karakoldayken babam Gazi Kutlu ile ağabeyim Muhammed Kutlu emniyete geldi. Bir süre Ozan ile Batuhan emniyete geldiler. Ozan kaskı ile babamın kafasına vurdu. Bu sırada kavga çıktı. Elinde silah ile ağabeyimi gördüm. Ağabeyimi engellemek amacıyla yanına gittim ancak engelleyemedim. Ağabeyim Ozan'a ateş etti. Kimseye yönelik eylemim olmadı, aksine engellemeye çalıştım" dedi.



Diğer tutuklu sanık Gazi Kutlu ise savunmasında, "Olay günü oğlumun dükkanının Ozan ve arkadaşları tarafından basıldığını duydum. 155'i arayarak şikayette bulundum. Onlarda emniyete giderek şikayette bulunmuşlar. Daha sonra emniyete gittim. Bu sırada Ozan ile Batuhan motosikletle emniyete geldiler ve Davut'un motosikletine çarptılar. Batuhan ile Ozan, bıçak çıkararak bana savurdular. Tartışma çıkınca Ozan kaçmaya başladı bu arada silah sesleri duydum. Arkamı döndüm, oğlum Muhammed'in elinde silah gördüm ancak polislerde o anda ateş ettiği için Ozan'ı kimin vurduğunu görmedim. O kadar çok mermi uçuştu ki, polisler gelip bana ters kelepçe yaptılarö diye konuştu. Olay günü oğlu Davut Kutlu'nun kendisini aradığını söyleyen tutuksuz sanık Döndü Kutlu, "Ozan ve arkadaşın Batuhan'ın dükkanı bastığını söyledi. Bunun üzerine çıkıp dükkana gittim. Gittiğimde polisler çoktan gelmişti. Oğlum Davut'u yalnız bırakmak istemediğim için emniyete onunla beraber gittim. Emniyette içerdeyken bir ses geldi. Bir motor, başka bir motora çarptı. Kaza oldu diye bir kargaşa oldu. O sırada bir el silah patladığını duydum. Olayın nasıl görmedim ama dışarı çıktığımda oğlum Muhammed ile Ozan yaralıydı" ifadelerini kullandı.

"TANIKLIK YAPMAMAMIZIN ARDINDAN SÜREKLİ TEHDİT YAĞDIRDILAR"



Maktul Ozan Tekcan'ın babası Hacı Tekcan ise ifadesinde "Gazi ile Akın Kutlu daha öncesinde beni 5 yerimden bıçakladılar. Akın Kutlu, Emre Mays'ın öldürülmesi davasında suçunu inkar etti ancak ben aleyhine tanıklık yaptım. Tanıklık yapmamın ardından Gazi ile Döndü Kutlu sürekli tehditler yağdırdıö dedi.



Tutuklu sanıklar Muhammed, Gazi ve Davut Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



"BEN YAŞADIM BİR DAHA BİR ANNE YAŞAMASIN"



Anne Şerife Tekcan duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada " Öldürülen Ozan Tekcan'ın annesiyim. Azmettirenler içeri alınmadı. Adalete güveniyorum. Katiller asla serbest bırakılmasın istiyorum. Her sene bir annenin canı yanıyor, böyle katillerin dışarı çıkmasını istemiyorum. Oğlum 8 kurşunla, karakol önünde sopayla darp edilerek kaybetti hayatını. Böyle bir acıyı hiç bir anne yaşamasın. Ben yaşadım bir daha bir anne yaşamasın. Azmettirenin de bir an önce tutuklanmasını istiyorum.



Sanığın anne ve babası azmettirmediklerini söylediler. Yalan ifadelerle kendilerini savunmaya çalıştılar. Bütün deliller elimizde. Ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak. Pişmanlık yok hiç birinin suratında. Onları görünce çok kötü oldum, evladım gözümün önüne geldi" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.