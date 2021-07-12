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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Erdoğan, bayram tatilini bugün açıklayacak

Eda IŞIK Eda IŞIK
Erdoğan, bayram tatilini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Başkan Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı. Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi olacak.
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Erdoğan, bayram tatilini bugün açıklayacak
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