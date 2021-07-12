Erdoğan, bayram tatilini bugün açıklayacak

İki
haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı
Kabine toplantısı, Kurban Bayramı
nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır
ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı. Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını
ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi olacak.