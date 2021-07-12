Havuza deniz suyu çeken işçi elektrik akımından öldü

29 yaşındaki Oğuz Şişman, Rumelifeneri köyünde bulunan lüks bir sitenin güvenlik ve bakım işlerinde çalışıyordu. Genç adam, sitenin havuz bakım işleri için 1 Haziran günü işe koyuldu. Olay günü, Oğuz ve arkadaşları sitenin yüzme havuzuna su almak için dalgıç su pompası ile Sarıyer'deki İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'le birleştiği sahile gitti. Şişman, pompayla birlikte denize daldı. Pompa çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Şişman'ın cansız bedeni su üstüne çıktı. Çalışma arkadaşları tarafından denizden çıkarılan genç adam, ölmüştü. Oğuz Şişman'ın ölümüyle ilgili ailesi şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oğuz Şişman'ın elektrik akımına kapılarak öldüğü, yapılan klasik otopsisinde ölüm sebebinin elektrik akımına bağlı olan solunum ve dolaşım durması sonucu meydana geldiğinin rapor edildi.

YENİ İŞE BAŞLAMIŞ!

Rapor sonrası dosya, elektrikçi ve uzman iş güvenliği bilirkişisine gönderildi. Raporda Oğuz Şişman'ın işe henüz başladığı, iş güvenliği eğitimini tamamlamadığı, yüksek risk ihtiva eden işte çalıştırıldığı ortaya çıktı. Yine su pompası kablo bağlantısının uygun olmayan izolasyon (yalıtkan) yapısında ve tuzlu suda kullanılmaya uygun olmadığı, tali elektrik panosunda aşırı akım korumaya tertibatlı olmadığı, pano bakım ve kontrollerinin yapılmamış olduğu belirlendi. Şişman'ın kendi ölümünde kusuru olmadığı ortaya çıktı.

BİLİNÇSİZ İŞÇİYİ, BİLİNÇSİZCE ÇALIŞTIRDILAR!

Site yönetimi ve site müdürü Derya G.'nin site yönetim kurulu üyelerinin ve diğer site müdürü Cengiz S., Güzide G., Köksal T. Melek T., Rıza D. ve Ruhi K.'nin ayrı ayrı gencin ölümünde asli kusurlu olduğu belirlendi. Henüz işe başlamış olan genç adamı, ölüm tehlikesi taşıyan bir işte bilinçsiz şekilde kullanan 7 şüpheli hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.