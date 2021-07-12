İsmail Samet Mutlu: ‘Gözümüzü kırpmadan yine önlerine dikiliriz’

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için arkadaşları ile sokağa çıkan Mücahit Gündoğdu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin hedef gözetmeksizin helikopterden açtığı ateş sonrası ayağından yaralandı. Arkadaşı İsmail Samet Mutlu ise açılan ateş sonrası elinden yaralanarak gazi oldu. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Gündoğdu, "Herhangi bir saldırı girişiminde gözümüzü kırpmadan yine önlerine dikiliriz" dedi. İşte kahraman gazinin anlattıkları:
Darbe girişimi olduğunu sosyal medyadan öğrendim. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Türkiye demokrasisi çağ atlamış, iyi bir noktaya gelmiş. Böyle bir şey nasıl olabilir, aklımız almıyordu. Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklar giriş kapısını kapatmıştı. Darbeci askerler kalabalığı dağıtamayacaklarını anlayınca sivil vatandaşların üzerine kurşun sıkmaya başladı. Darbeci hainlere, 'Sizin vazifeniz sivil halka kurşun sıkmak değildir' dedik. Helikopterden hedef gözetmeksizin açılan ateş sonrası ayağımdan yaralandım.
Ailemin telaşa kapılmaması için darbe girişiminde yaralandığımı iki hafta boyunca söylemedim. İki hafta sonra yerel bir gazete darbe girişiminde yaralandığım haberini yaptı. Babam da o gün berbere gidiyor ve gazetedeki haberi görüyor. Ailem o gün öğreniyor.
Darbe girişiminin başarısız olması için canımızı ortaya koyduk. Türkiye'nin bekasına, demokrasisine, birliğine, bütünlüğüne karşı herhangi bir saldırı girişimi olduğunda hiç düşünmeden tekrar sokağa çıkarız. Bütün gaziler ve şehit yakınları hazır kıta bekliyoruz.
15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak müşteki sıfatıyla davalara katılıyoruz. En son bir mahkemede darbeci bir general, "Siz sokağa çıkma emrini, talimatını kimden aldınız. WhatsApp gruplarından kimlerin talimatını alarak tankların önünde durdunuz, darbeye karşı direndiniz" şeklinde soru yöneltti. Şehit aileleri ve gaziler bu söylemler sonrasında tepki gösterdi. Darbeciler, 15 Temmuz gazilerini, şehit yakınlarını ve darbeye karşı direnen herkesi hedef almış durumdalar.
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İsmail Samet Mutlu ise şunları söyledi: "Annemi aradım. Sonuçta gidip dönmemek var. Gözaltına alınıp aylarca işkence de görebilirsiniz. Ailemden helallik istedim. Annem hakkını helal etti ve 'tamam oğlum' dedi. Mücahit ayağından, ben de elimden yaralandım. Bugün olsa yine çıkarım. Allah bu millete böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Darbeciler, bu halkın ferasetini, Türk milletinin üstün cesaretini gördü."