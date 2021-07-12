İstanbul’da cins kuş soygunu! Bengal İspinozları’nı çaldı!

İstanbul'da bir adresten Bengal İspinozu türünde dört cins kuş çalan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Maltepe İlçesi'ne bağlı İdealtepe Mahallesi'ndeki bir adreste hırsızlık olayı gerçekleştiği bilgisi üzerine adrese gitti. Çınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen ve söz konusu adresten Bengal İspinozu türünde dört cins kuş çalan M.A. yakalandı. Şüphelinin geçmişte karıştığı "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" olaylarından "Firari" olduğu ve altı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. "Hırsızlık" ve "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçlarından ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Çalınan ve bulunan kuşlar sahibine teslim edildi.