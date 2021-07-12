Kabaktepe: İBB'nin Merter’deki 303 milyon TL’lik rant satışına engel olduk

"İSTANBULLULAR ADINA SORUYORUZ!"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından ise konuyla ilgili 'Engel olduk' başlığı altında yapılan detaylı bilgi paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

*CHP'li İBB'nin yaklaşık 303 milyon TL'lik rantına engel olduk. İBB'ye ait Merter'deki ek hizmet binası ve katlı otoparkın, piyasa değerinin 3'te 1 fiyatına yandaşlara peşkeş çekilmesini amaçlayan satış kararı iptal edildi.



*Halihazırda Merter Ek Hizmet Binası olarak değerlendirilen arsa, Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanlığı döneminde İstanbulluların hizmetine sunmak amacıyla Güngören Belediyesi'nden satın alınmıştı.



*4907 metrekare arsa üzerine, AK Parti döneminde bugünkü ek hizmet binası ve katlı otopark inşa edildi. Toplamda 46 bin 200 metrekare alana sahip bina, CHP'li İBB Başkanı tarafından önce 'Ben yaptım' diye pazarlandı, ardından da satışa çıkarıldı.



*Satış kararının perde arkasındaki skandal deşifre oldu. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan bina, 147 milyon TL'ye satıldı. Yaklaşık 303 milyon TL'lik bir rant çarkının kurulmak istendiği satış kararı, AK Parti İstanbul Yönetiminin çabalarıyla iptal edildi.



*İstanbullular adına soruyoruz; imar planlarında "Kentsel Hizmet Alanı" olarak geçen, 100 metrekare bir dükkanın 1 milyon dolar değerinde olduğu bölgede 46 bin 200 metrekarelik alanın 17 milyon dolara satılmasının perde arkasındaki rant çarkının menfaatçileri kimdir?