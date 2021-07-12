Kucak açtıkları PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu! SABAH, EGM'nin PKK raporuna ulaştı

NATO RAPORUNDA PKK



NATO'nun Takviyeli Ekonomik Komite toplantısındaki raporunda; ''Yasa dışı narkotik endüstrisinin PKK/KCK/PYD'nin en karlı Kriminal faaliyeti olduğu, Pakistan'daki uyuşturucunun ham üretiminden, Irak'ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından terör örgütü tarafından sürülmemiş uyuşturucunun Avrupa'da vergilendirilmesine kadar, örgütün narkotik ticaretinin her safhasında yer aldığı'' ifade edildi. NATO istihbarat analistlerine göre PKK/KCK/ PYD sadece eroin kaçakçılığından 50 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar gelir elde ettiğini beyan etti.

EUROPOL PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ DEŞİFRE ETTİ



EUROPOL tarafından yayımlanan Avrupa Terörizm ve Trendleri başlıklı raporda; ''PKK/KCK/PYD terör örgütü, finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarıyla uğraşmaktadır. Kürt diasporasının yerleştiği birçok Avrupa Birliği ülkesi PKK/KCK/PYD terör örgütünün organize suç faaliyetleri özellikle uyuşturucu kaçakçılığından ve finansmanına karşı mücadele etmektedir "dedi. Raporun devamında:

"Terör örgütü üyelerinden "bağış" ve "üyelik ücreti" adı altında para topladığı, ancak bunun gerçekte haraç ve yasa dışı vergi toplama olduğu, organize haraç kampanyalarına ek olarak, PKK/KCK/PYD terör örgütünün kara para aklama, yasa dışı uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı ile Avrupa Birliği içerisinde ve dışında yasa dışı göç suçlarına aktif olarak karıştığını gösteren bulguların mevcut olduğu görüldü. Mart 2010'da Belçika, Fransa, Hollanda ve Türkiye'de PKK/KCK/PYD terör örgütüne karşı eş zamanlı ve ortak bir operasyon düzenlendiği, terör örgütü hakkında İtalya, Romanya ve Slovakya'da da soruşturmalar yürütüldüğü, terör örgütünün faaliyetlerine karşı yürütülen bu soruşturmaların örgüte eleman kazandırma, finansman, lojistik destek, propaganda ve eğitim kamplarına yönelik olarak düzenlendiği" belirtildi.