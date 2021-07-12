Maganda tutuklandı!

Adana'da küfürleşme nedeniyle sokakta çıkan kavgada ateş edilmesi sonucu 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak'ın yaralanmasına neden olan magandaların asıl silahı kullandığı belirlenen Ahmet B. yakalandı. Doğumu sırasında annesinin beyin kanaması geçirmesi yüzünden yaşamını yitirdiği ve öksüz kaldığı ortaya çıkan küçük Mehmet Ali'nin hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

KAVGANIN NEDENİ KÜFÜR



Olay 17 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Küfürleşme yüzünden tartıştığı gruba hedef gözetmeksizin ateş eden Ahmet B., o sırada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak'ın göğsünden yaralanmasına neden oldu. Durumu ağır olan küçük Mehmet Ali tedavi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Polis küçük çocuğu yaralayan magandayı yakalamak için çalışma başlatmış, olayla ilgili şüpheli Ahmet B.'nin kardeşi Cumali (21) ve ağabeyi Halil B. (27) gözaltına almıştı.

HAYATINDAN DRAM ÇIKMIŞTI



Sokakta bir kişiyle tartıştığını, ardından birbirlerine silahla ateş ettiklerini ve bu sırada çocuğun vurulduğunu öne sürerek olayı üstlendiği iddia edilen Cumali B. tutuklanmış, ağabeyi Halil B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutunan küçük Mehmet Ali Ağamak'ın hayatından dram çıkmıştı. Küçük Ahmet'in 19 Eylül 2016 yılında doğduğu gün annesi Hamide Ağamak'ı (29) doğum anında beyin kanaması geçirmesi yüzünden kaybettiği ortaya çıkmıştı.

SUÇU KABUL ETMEDİ



Gördü tanıklarının verdiği ifadeleri değerlendiren Cinayet dedektifleri silahı asıl kullananın kişinin Ahmet B. olduğunu tespit etti ve firari olan zanlıyı yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Maganda, Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesin de suçlamayı kabul etmeyen Ahmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.