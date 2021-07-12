MİT’in yakaladığı PKK’lı 75 teröristi deşifre etti

MİT ve Emniyetin şubat ayında düzenlediği ortak operasyonla Irak
'ın Sincar
bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen YPG/ PYD'nin sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım hakkındaki iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında, kamplara örgüte yaşamsal malzeme sağlayan Parım hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Parım'ın uyuşturucu kullanıcısı olduğu süreçte uyuşturucu temin edememesi üzerine tanıştığı kişiler aracılığıyla Van
'da PKK/KCK'nın kırsal alanında örgüte katıldığı belirlendi. Örgütte "Laşer" kod adı verilen Parım'ın 75 örgüt mensubunu teşhis ettiği bildirildi. Dilhan DUMANOLU
/ SABAH