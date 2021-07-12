PKK’nın uyuşturucu geliri 2.5 milyar dolar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK/KCK/PYD terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine ilişkin rapor yayınladı. Raporda, yıllardır insanlık suçu işleyen terör örgütünün, kendisine kucak açan Avrupa
ve ABD
'yi uyuşturucuyla vurduğuna dikkat çekildi. Raporda PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelirin 500 milyon ila 2.5 milyar dolar
arasında olduğu belirtildi. SABAH'ın ulaştığı o raporda ABD, Almanya
, Birleşmiş Milletler
(BM), NATO ve Europol'un PKK'nın uyuşturucu ticaretiyle ilgili belgeleri yer aldı. İşte raporda yer alan diğer detaylar:
Örgüt, uyuşturucu maddelerin üretimi ve nakliyesinin yanı sıra Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ediyor.
Güney Amerika
'daki kartellerin yöntemlerni, Avrupa'da uyguluyor. Bunun için siyasi dernekleri ve deşifre olmamış militanlar kullanılıyor. Örgüt, Türkiye
üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapanlardan haraç alıyor. Kendinden habersiz yapanların iseuyuşturucularına el koyuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yasa dışı kenevir ekiminde aktif rol oynuyor.
Paris Kriminoloji Enstitüsü'nün, "Talim Eylem Özgürlük Kaplanları ve Kürdistan İşçi Partisi" adlı raporunda, PKK'nın Avrupa genelinde uyuşturucu kaçakçılığını organize ettiği belirtiliyor.
Almanya Başsavcılığı, Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80'inin PKK bağlantılı olduğunu belirtti.
ABD Adalet ve Dışişleri bakanlıklarıda raporlarında, PKK'nın terör eylemlerini uyuşturucu ticareti ile finanse ettiği belgelendi. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi raporunda aynı ifadeyi kullandı.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Kanada Dışişleri Bakanlığı'na sunulan "Terörizm ile Diğer Suç Türleri Arasındaki Bağlantılar" raporunda, "PKK ve Kürt grupların iş birliği Sicilya mafya aileleri arasındaki iş birliğine benziyor" denildi.
NATO'nun Takviyeli Ekonomik Komite toplantısındaki raporunda, PKK'nın Pakistan'daki uyuşturucunun üretiminden, Irak'ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasına, kendilerinin olmayan uyuşturucununvergilendirilmesine kadar, her safhasında yer aldığı ifade edildi. PKK eroin kaçakçılığından 50 milyon- 100 milyon dolar gelir elde ediyor.
EUROPOL'un Avrupa Terörizm ve Trendleri başlıklı raporda, "PKK finansman için uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor" denildi.
ABD, PKK YÖNETİCİLERİNİ UYUŞTURUÇU KAÇAKÇISI İLAN ETTİ
ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok, Adem Uzun, Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Cernit Murat ve Ömer Boztepe uyuşturucu kaçakçısı ilan edildi.
PKK'nın sözde din adamları tutuklandı
TERÖR örgütü PKK'nın sözde KCK Türkiye Meclisi çatısında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adıyla faaliyet yürüttükleri iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde gözaltına alınan 28 şüpheliye yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda sözde din adamlarının örgütün yayın organı Sterk TV'de Kürt kökenli vatandaşları sivil itaatsizliğe davet ettikleri, Diyanet'e bağlı camilerde namaz kılmama çağrısı yaptıkları ve örgüt adına para topladıkları tespit edildi. 9 şüpheli tutuklandı.
Atakan IRMAK /
SABAH