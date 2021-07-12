Şampiyonları yetiştiren lisede elemeler tamamlandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Türkiye ve Balkan şampiyonasına sporcu yetiştiren Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi'nde önümüzdeki eğitim öğretim yılı için yetenek öğrenci eleme sınavları tamamlandı.



Kız ve erkek olmak üzere 60 kontenjanla sınırlı olan okulda eleme sonuçları ise 14 Temmuz tarihinde açıklanacak.



Öğrenciler girmiş oldukları bireysel yetenek sınavında kıyasıya mücadele etti. Koordinasyon parkuru, durak uzun atlama, hız testi, ritim ve diğer birçok özel kriterlere tabi tutulan sporcu öğrenciler, başarılı olabilmek için adeta zamanla yarıştı.





Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sınavlara girecek olan öğrencilerle bir araya gelerek başarılar diledi.



Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi'nin Kırıkkale ve Yahşihan için spor alanında önemli değer olduğunu ve buradan yetişen sporcuların Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini söyledi.



Okuldan Türkiye ve Balkon Şampiyonasına sporcuların yetiştirildiğini hatırlatan Kökrek, "Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisemizden Okul Müdürümüz İbrahim Tarım ve öğretmenlerimizin gayretleri sayesinde öğrencilerimizi başarıya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmiş tarihlerde atletizmde dünya 8'inciliği, 10 Türkiye şampiyonluğu, Balkan Şampiyonası 3'üncülü ve diğer kategorilerde başarılarımız bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Bu başarılar yeni gelecek olan öğrencilerimizle daha da aratacağı ümidini taşıyorum" dedi.





Elde edilen başarıların istikrarlı bir çalışmanın ürünü olduğunu hatırlatan Kökrek, eğitim yöneticileri olarak öğrencilerin hem akademik hem de bireysel yetenek açsısından yetişmeleri için ne gerekiyorsa yapılacağını sözlerine keldi.



Okul Müdürü İbrahim Tarım ise, okul olarak uluslar arası arenada Kırıkkale'yi temsiletmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci seçmelerini tamamladık. 60 öğrenci kontenjanımız dolmaz ise Eylül ve Ekim ayı son haftasından tekrar sınav yapacağız. Bu konuda giremeyen ya da fikrini değiştiren öğrenciler için yeni bir imkan doğacağını da belirtmek isterim.Gençlerimizi spor alanında yetiştirmek ve onları geleceğe hazırlamak için hem akademik hem de spor ekipmanlarımızla tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi.