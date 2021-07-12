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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:44

Sokak satıcıları kıskıvrak yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sokak satıcıları kıskıvrak yakalandı

Hatay’da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda bin 111 adet captagon hap, toplam 8,76 gram kubar esrar, 0,43 gram metamfematin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda bin 111 adet captagon hap, toplam 8,76 gram kubar esrar, 0,43 gram metamfematin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak Antakya'nın Orhanlı ve Havuzlar Mahallelerinde yaptıkları operasyonlarda F.H.M.A. ve B.E.Ö. isimli şahıslar göz altına alındı. Şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda bin 111 adet captagon hap, toplam 8,76 gram kubar esrar, 0,43 gram metamfematin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlem yapılırken, F.H. ve B.E.Ö. isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.

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Sokak satıcıları kıskıvrak yakalandı
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