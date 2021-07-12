Son dakika! Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı: Dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları vatandaşlara bildirdi. Konuşmasında ekonomiye de değinen Erdoğan "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Kabine Toplantısı'nda ekonomi ile ilgili yaptığımız kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız, sorunlarımız elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerindedir" dedi.
"DÜNYANIN YÜKSELEN EKONOMİSİ OLDUĞUMUZU İSPATLAYACAĞIZ"
Ekonomide emin adımlarla yüründüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, "2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÖNÜMÜZÜ DAHA RAHAT GÖREBİLECEĞİZ"
Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadığı kayıpları telafi etmek için pek çok teşvik programını devreye aldık. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir. Türkiye için tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz"
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ TAMAMEN İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ"
Türkiye'nin dünyanın en üst ligine adım atmak üzere olduğunun altını çizen Erdoğan, "Uzunca bir süredir Türkiye'yi diz çöktürmek için kurulan her tuzak, oynanan her oyun milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Gündemimizdeki projeleri hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız" dedi.
"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"
Turizme yönelik de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. Üretim ve ihracatta da bir sıkıntımız yoktu. 2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız." ifadesine yer verdi.