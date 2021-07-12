Son dakika! Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı: Dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız

"ÖNÜMÜZÜ DAHA RAHAT GÖREBİLECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadığı kayıpları telafi etmek için pek çok teşvik programını devreye aldık. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir. Türkiye için tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz"