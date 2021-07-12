Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı olacak

TELAFİ EĞİTİMİ SÜRECEK Mİ?

Telafi eğitiminin okullar açılınca da süreceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bir okuldaki öğrencinin ihtiyacını o okuldaki öğretmeni, müdürü bilir ve biz genel bir çerçeve çizmekten ziyade, şunu yapalım diyoruz: Mesela ilkokulda 5.5 milyon çocuğumuz var. İlk hafta rehberlik uyum çalışması olacak. 'Öğretmen sorunu nasıl çözer?' noktasından bakıp uygulamaya yönelik ek kaynak vereceğiz. Mesela, 3. sınıfa geçen çocuğa yönelik tarama setimiz olacak. Tamamsa 3. sınıfın konusuna geç. Tamam değilse geçmeyelim çünkü çocuğun desteğe ihtiyacı var. O nedenle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız her bir ders için 'Kritik Kazanımlar Tablosu' hazırladı." dedi.