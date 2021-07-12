Son dakika: Türk Bayrağı'na saldırmıştı! O kadın tutuklandı!

İstanbul'da bir iş yerinin girişinde asılı olan Türk Bayrağı'nı indiren, yırtarak yere atan ve üzerine basan İran uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.





İstanbul'un göbeğinde tepki çeken olay! İran uyruklu kadın Türk bayrağını yırttı, ortalık karıştı

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay, dün Büyükçekmece Sahili'nde saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Yabancı uyruklu bir kadın, iddialara göre indirdiği Türk Bayrağı'nı yırttı ve yere atarak üzerine bastı. Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar olaya ve kadına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve İstanbul Polisi inceleme başlattı. Kadının, İran uyruklu Z.M. olduğu tespit edildi. Bir iş yerinin giriş kısmında asılı olan Türk Bayrağı'nı indirdiği, yırtarak yere attığı ve üzerine bastığı tespit edilen Z.M. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.