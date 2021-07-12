Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe balon uçuşları başladı

Şanlıurfa'da "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balon uçuşları başladı.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda. sıcak hava balon uçuşları başladı.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, sıcak hava balonu uçuşları başladı. Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserlerin bulunduğu, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u, 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiği günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan, bu kez balon uçuşlarıyla gökyüzünden izlenecek.

Sıcak hava balon uçuşuna Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti il Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve l Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, katıldı. Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu