Teröristleri 6 bin euro’ya yurtdışına kaçırdılar

İSTANBUL Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı polisler, suç örgütüne ilişkin tespitleri İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Detaylı bir inceleme başlatıldı. Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçıracakları kişilere; söz konusu kişileri götürecekleri ülkelere göre 'kaçış tarifesi' sundukları ve tarifeye göre ödeme aldıkları iddia edildi. Örgüt, söz konusu kişileri Cezayir
, Fas
, Tunus
, Brezilya
, Panama ve Fransa'ya, yanlarına rehberler vererek 6 bin euro karşılığında kaçırdı. 13 kişiyi sahte pasaportlarla yurt dışına çıkardıkları belirlenen E.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.