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Giriş Tarihi: 12.7.2021 08:20

Tosuncuk'un abisi için iade işlemi başlatıldı

Tosuncuk'un abisi için iade işlemi başlatıldı

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı'nın Uruguay'da adresini tespit etmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Yasadışı yollarla ülkeye girdiği ve Kırmızı Bültenle arandığı için sevk edildiği mahkemece tutuklanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri devam ederken Aydın'ın iadesi için İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı'ndaki Mali polislerden oluşan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı.

"Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır izi sürülen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın adresi Uruguay'da tespit edilmişti. Uruguay'da gözaltına alınan Fatih Aydın, ülkeye yasa dışı yollara giriş yaptığı ve kırmızı bültenle arandığı için Uruguay Doğu Cumhuriyet'nin Yetkili Adli Makamlarınca tutuklandı.

İADESİ İSTENDİ
Örgütün 2 numarasının Türkiye'ye iadesi için düzenlene talepname yetkili mahkemeye ulaştırıldı. 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın'ın iade işlemleri için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnterpol ve KOM Daire Başkanlığında oluşturulan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı.



Soruşturmayı yürüten Mali Suçlar birimindeki 3 uzman polisin de aralarında bulunduğu ekip, Aydın'ın iadesi konusunda gerekli belgeleri adli makamlara iletecek. Hakkında kırmızı bülten olduğu için tutuklanarak cezaevine konulan Fatih Aydın'ın iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

LÜKS HAYAT SÜRÜYORDU
Fatih Aydın'ın Uruguay'da lüks bir hayat sürdüğü öğrenildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır takip edilen Aydın'ın lüks bir evde yaşadığı ve son model araçlar kullandığı tespit edilmişti. Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafedeki Canelones Bölgesindeki adresi KOM Daire Başkanlığı tarafından Aydın, Uruguay Federal Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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Tosuncuk'un abisi için iade işlemi başlatıldı
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