Tosuncuk'un abisi için iade işlemi başlatıldı

LÜKS HAYAT SÜRÜYORDU

Fatih Aydın'ın Uruguay'da lüks bir hayat sürdüğü öğrenildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır takip edilen Aydın'ın lüks bir evde yaşadığı ve son model araçlar kullandığı tespit edilmişti. Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafedeki Canelones Bölgesindeki adresi KOM Daire Başkanlığı tarafından Aydın, Uruguay Federal Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.





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