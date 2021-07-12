Tüm hizmetler tek çatı altında Kazım Karabekir Semt Konağı açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapmış olduğu araştırma ve anketler sonucunda mahallede eksik olan ve vatandaşların talep ettiği hizmetleri içeren kurumlar, Semt Konağı adı altında tek çatı altında toplandı. Mahalle içerisinde yapılan Semt Konağında 112 Acil, Muhtarlık, PTT, Eğitim ve Aile Sağlığı Merkezi ile Belediye İletişim Merkezi yer alıyor. Konağın açılışına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar hizmet binasını dolaştı.

HASEKİ HASTANESİ'NDEN PROFESÖRLER MUAYENE EDECEK

Semt Konağı içerisinde yapılan Eğitim ve Aile Sağlık Merkezi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol sonucunda Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek binası olarak yönlendirildi. Aile Sağlık Merkezi içerisindeki muayenelerde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan profesörlerin hasta kabul edeceği de duyuruldu.

İLK SEMT KONAĞIMIZ YENİ KONSEPTİYLE KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ'NDE

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bayram arefesinde açacağımız hizmet binamızın mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapmış olduğumuz anket sonucunda gelen talepler doğrultusunda başlatmış olduğumuz bu hizmet binasını göreve açmış oluyoruz. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak çok güzel. Göreve geldiğimiz günden itibaren mahallemizde yapılmamış şeyleri yapmak için canla başla çalıştık. İstanbul'un tek kadın kültür merkezini de bu mahallemize inşa ettik. Semt konağı niteliğinde ve bu konsepte ilk semt konağımızda bu mahallemize inşa edildi. Bu hizmetler mahallemiz için yeterli değil daha güzel yaşanabilir bir mahalle olması ile ilgili eksiklerin giderilmesi konusunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz edeceğiz" ifadelerini kullandı