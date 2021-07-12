Türkiye’nin ilk ve tek Japonca hazırlık eğitimi veren lisesi

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üç farklı dilde öğrenim görüyor. 700 öğrenciye sahip lise, hazırlık sınıfında öğrencilere Arapça, İngilizce ve Japonca öğrenme seçeneği sunuyor. Bu dillerin içerisindeki Japonca Türkiye'de ilk ve tek olarak İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretiliyor.





HAZIRLIK SINIFINDAKİ TÜM ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK



İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mücahit Kıbrıs, "Okulumuzda birçok ilk mevcut. İlk Japonca hazırlık sınıfı eğitimi veren lise biziz, dünyada 6 binden fazla üniversitenin üyesi olduğu College Board ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde AP(Advanced Place) programı ile öğrencilerimize lisede üniversite düzeyinde dersler verme imkânı sunan ilk İmam Hatip Lisesiyiz.

Öğrencilerimizin mutlu bir eğitim hayatının olması bizim için çok önemli. MÜSDAV tarafından tüm hazırlık sınıfı öğrencilerimize 9 ay boyunca aylık 150 TL burs verilecek" dedi.





DERSLER MÜSLÜMAN JAPON HOCADAN



13 yıl önce Müslüman olan Japon öğretmen Naoki Yamamoto,"İmam Hatip Lisesi'nin Japonca öğretmen aradığını gördüm. Buraya başladım. Türkiye'de Uzakdoğu kültürü tanınmıyor. Özellikle Japonyayı tanıtmak için fırsat arıyordum. Burada Japonca öğrenen gençler, Japonya'da islam kültürünü anlatabilecek" dedi. Okulda, Japon öğretmen v eöğrencilerin faydalanabileceği japon bahçesi kurulacak. Bahçede japon bahçe sanatını anlatan bitki ve peyzaj düzenlemeleri yer alacak.