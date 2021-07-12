Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ümmühan Çetin: ‘Onun bacaklarını değil yüreğinin güzelliğini sevdim’
Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 12.7.2021 07:07

Ümmühan Çetin: ‘Onun bacaklarını değil yüreğinin güzelliğini sevdim’

Fırat KESKİNKILIÇ
Ümmühan Çetin: ‘Onun bacaklarını değil yüreğinin güzelliğini sevdim’

Hakkâri’de teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu iki bacağını kaybeden gazi Tarık Cür, Ümmühan Çetin ile hayatını birleştirdi. Tarık Cür, “Onu ömrüm boyunca seveceğim” derken eşi “Ben onun bacaklarını değil gönlünü, yüreğinin güzeliğini sevdim” dedi

Tekirdağ Saray'daki 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görevde iken geçici görevle Hakkâri Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na giden Uzman Çavuş Tarık Cür, 20 Temmuz 2019'da teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybetti.

Tedavisinin ardından baba ocağı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine dönen gazi Cür, geçtiğimiz aylarda Ümmühan Çetin ile nişanlandı. Çift, geçtiğimiz hafta Gaziantep'te yapılan kına gecesinin ardından düğünlerini iple çekmeye başladı.

Kına gecesinde Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de çiftleri yalnız bırakmadı. Çift için, Kapaklı'da şehir stadyumunda düğün merasimi düzenlendi. Tarık ve Ümmühan çifti, ilk olarak gelin konvoyu ile şehir turu attı.

Tarık Cür, protez bacakları ve koltuk değneklerinin desteğiyle, eşiyle ilk danslarını yaptı. Çiftin nikâhlarını Kapaklı Belediye Başkanı Çetin kıydı.



Çetin, çift için hayırseverlerin de katkısıyla yaptırılacak olan evin kısa süre içinde temelinin atılacağını ve sonbaharda yeni evlerine taşınacaklarının müjdesini verdi. Çetin, o zamana kadar ise Tarık ve Ümmühan'ın geçici olarak kiralanan evde yaşayacağını ifade etti.



ÖMRÜM BOYUNCA SEVECEĞİM
Çok mutlu olduğunu belirten Tarık Cür, "Ümmühan beni hep sevdi. Bacaklarım olmasa da beni bırakmadı. Allah ondan bin kere razı olsun. Birlikte hayalimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir düğün hazırlandı.

Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ömrüm boyunca eşimi hep seveceğim" dedi. Hayalini kurduğu günün geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Ümmühan, "Ben onun bacaklarını değil gönlünü, yüreğinin güzelliğini sevdim.

Hep sevmeye de devam edeceğim. Çok güzel bir düğün merasimi ile hayatımızı birleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Çift ve davetliler, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Bayrak düşmesin diye meydanlara koştuk İsmail Samet Mutlu: ‘Gözümüzü kırpmadan yine önlerine dikiliriz’ Hainlerle yüzleşmek için vücudundaki şarapnel parçalarını aldırmıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Ümmühan Çetin: ‘Onun bacaklarını değil yüreğinin güzelliğini sevdim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA