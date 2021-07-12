Ümmühan Çetin: ‘Onun bacaklarını değil yüreğinin güzelliğini sevdim’





ÖMRÜM BOYUNCA SEVECEĞİM

Çok mutlu olduğunu belirten Tarık Cür, "Ümmühan beni hep sevdi. Bacaklarım olmasa da beni bırakmadı. Allah ondan bin kere razı olsun. Birlikte hayalimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir düğün hazırlandı.