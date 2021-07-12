Vali Yerlikaya 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin’in evini ziyaret etti

Batuhan Ergin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete eren 251 kahramandan biriydi. Henüz 21 yaşında, hayatının baharındaydı. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne çıkmış; ancak darbecilerin kurşunlarına hedef oldu.



Şehit Batuhan Ergin, Deniz-Ahmet çiftinin ikinci çocukları olarak 29 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi. En büyük hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Babası Ahmet Ergin, 15 Temmuz 2016 tarihinde oğlunun bu hayalini gerçekleştirmiş ve hediye olarak bir motosiklet aldı. O gün birkaç saat motosiklete binen Batuhan, aynı günün akşamı ise şehit oldu.





Şehidin babası Ahmet Ergin, oğlunun motosiklet tutkunu olduğunu söyleyip "En büyük isteğiydi motosiklet sahibi olmak. Ama motosiklete kavuştuğu gün şehit düştü. Batuhan, vatanına, milletine, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez köprüye çıktı. Oysa motosikletine sadece birkaç saat binebilmişti. Sonra şehit haberi geldi. Oğlumun motosiklet tutkusunu, 15 Temmuz gecesi nasıl büyük bir heyecanla köprüye çıktığını Sayın Valimize anlattım. Duygusal bir sohbet oldu. 15 Temmuz'u gerçekleştirenleri her gün lanetliyorum'' dedi.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Batuhan Ergin'in gencecik yaşında darbecilere karşı durduğunu belirterek "O karanlık gece birçok ocağa ateş düşürdü. İstanbul'umuzda 99, toplam 251 kahramanımız şehit oldu. Batuhan da o kahramanlardandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum'' diye konuştu.

Vali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi, köprü üstünde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına İstanbul Valiliği olarak, '15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yılmaz Ercan'ın Aziz Hatırasına 251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma Programı' düzenleyeceğiz. 15 Temmuz'un 5'inci yılında gerçekleşen bu özel etkinliğe şehidimiz Batuhan Ergin'in anne ve babası da motosikletleriyle katılacaklar'' ifadelerini kullandı.