Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.
#İstanbul'umuzda #aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2021
⏰ 11 Temmuz itibarıyla,
1.doz: 6.965.351✅
%6️⃣1️⃣ 👏🏻👏🏻👏🏻
2.doz: 2.895.820✅✅
3.doz: 448.790✅✅✅
Toplamda 10.309.961
doz aşı yapıldı.#RandevunuAlAşınıOl#Covid19 pic.twitter.com/hMDEHcndFs
Yerlikaya, Twitter hesabından "#RandevunuAlAşınıOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.
Vali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı." ifadesini kullandı.