Yerlikaya: İstanbul'da toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 11 Temmuz itibarıyla 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya ilk doz aşıda hedefin yüzde 61'inin aşılandığını bu rakamın daha da yükselmesini beklediklerini aşılamanın özveri ile devam ettiğini söyledi.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da koronavirüs aşılamalarının verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, 1.doz: 6.965.351 %61, 2.doz: 2.895.820, 3.doz: 448.790 Toplamda 10.309.961 doz aşı yapıldı. İstanbul'da çok önemli oranı yakaladık hızla yükselmesini bekliyoruz. Halkımızın aşı ile virüse karşı koruyucu güç kazanacağına inanıyoruz. İstanbul'umuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor" dedi.