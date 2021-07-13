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Haberler Gündem Haberleri 13 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 13.7.2021 18:41 Son Güncelleme: 13.7.2021 18:42

13 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

13 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde 1 yılı aşkın zamandır etkilerini değişik varyantlarla birlikte göstermeye devam eden covid-19 pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan “corona virüsü son dakika” başlığı altında son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine göre, bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 5 bin 404 kişinin sonuçları pozitif çıkarak tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırma yapılıyor. 13 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Temmuz koronavirüs tablosu detayları merak konusu oluyor. Covid-19 pandemisinin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden filyasyon çalışmalarıyla elde edilen en son Türkiye corona virüs tablosu detayları, "13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Temmuz koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ve bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz duyurulmadı. Bakanlık tarafından 13 Temmuz korona son durum verileri duyurulduğunda burada yer alacak.

12 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 404

VEFAT SAYISI: 49

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506

11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 261

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 530

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 670

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 171

VEFAT SAYISI: 48

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 160

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636

6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 299

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446

5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 678

VEFAT SAYISI: 35

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 735

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13 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 13 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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