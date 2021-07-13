15 Temmuz şehidi anısına köprüde motosiklet turu

Hain FETO terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin 5.yıldönümü nedeniyle motosiklet turu düzenlenecek. Dünya Şampiyonu Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyonası yarışçılarından Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile 15 Temmuz Şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin ve annesi Deniz Ergin'in de aralarında bulunduğu 251 motosikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket edecek.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. Yılında Hain FETO girişimi sırasında tankın ateş etmesi sonucu Tomanın arkasında motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan ve 251 şehit için motosiklet turu düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, ""Demokrasi Şehidimiz Yılmaz Ercan'ın Aziz Hatırasına 251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma Programı" düzenlenecek. Ayasofya Meydanı'nda başlayacak programda; Dünya Şampiyonu Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyonası yarışçılarından Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile 15 Temmuz Şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin ve annesi Deniz Ergin'in de aralarında bulunduğu 251 motosikletli, saat 14.00'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket edecek. Anma proğramında motosikletliler güzergah olarak Ayasofya Meydanı- Avrasya Tüneli- Uzunçayır Köprü Dönüşü- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşacak. Şehidimiz Yılmaz Ercan'ın şehadete yürüdüğü noktada bütün 15 Temmuz şehitlerimiz için hatim duası yapılacak" dedi.