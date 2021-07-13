15 Temmuz şehidine taksicilerden vefa konvoyu

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Taksiciler esnafı, hainlere karşı milletin demokrasi destanı yazdığı 15 Temmuz'un 5. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Taksi Vefa Konvoyu" isimli programda taksiciler bir araya geldi. Alana toplanan taksiciler, araçlarıyla 15 Temmuz kareografisi oluşturdu. Radyo programcısı Onur Sakar'ın sunumuyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "O gece Türkiye'nin her bir yerinde milletimiz kendi iradesini, vatanını müdafaa etmek için meydanlara dökülmüşlerdi. Bağcılar da bunun en başında yer alıyordu. 15 Temmuz'u unutmayan, unutturmayan, unutturmanın aynı yerden bir daha vurulmak anlamına geldiğini bilen Bağcılar halkını selamlıyorum. Bu programlar hem anma hem de geçirmiş olduğumuz badireleri anlama programlarıdır. Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutursak yazıklar olsun bize" dedi.





TANKLARI İMAN DOLU GÖĞÜSLERİYLE DURDURDULAR



Şehitleri rahmetle anıp gazileri de yad ederek konuşmasına başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Darbeler ülkemizi zayıflatmak isteyen mihrakların başvurduğu silahlardan biri olmuştur. Ancak 2002'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık dönem değişmişti. Devletin içine yuvalanan fetöcülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışmaları, tarihte eşine rastlanılmayan büyük bir destansı başarıyla durduruldu. Dünyada kimesin aklına gelmemiş şekilde tank ve uçaklara kafa tutan milletin cesaretiyle o gece aydınlanmıştı. Bu ülkenin insanlarının tankları iman dolu göğüsleriyle durdurduğuna dünya şahitlik etmiştir."





ARABA KULLANMAK DAHA KOLAY İŞMİŞ



Protokol konuşmalarının ardından dev ekranda yayınlanan kısa belgesel gösterimi ve Ramazan Yumrutepe'nin kum sanatı ile 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar anlatıldı. Gecede müşterilerine karşı tutumlarıyla gönülleri fetheden yılın örnek taksicilerine Taksi Vefa Ödülleri verildi. Ödül alan 12 taksici arasında en çok dikkat çeken ise 20 yıldır taksicilik yapan iki çocuk annesi İlknur Yılmaz oldu. Başkan Çağırıcı'dan ödülünü alan Yılmaz, "Çok heyecanlıyım. Araba kullanmak daha kolay işmiş. Aileme ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim' dedi. Ayrıca sanatçı Uğur Arslan, gazeteci Sevda Türküsev, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Habertürk spikeri Okan Ateş ve Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a da plaket verildi.



ÇAĞIRICI, 15 TMZ 2016 PLAKALI ARACI KULLANDI



Programın ardından konvoy oluşturan taksi araçlarıylakonvoy oluşturuldu. Milletvekili Turan, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, taksicilerin oda ve birlik başkanları Türk bayrakları araçlarla yola çıktı. Çağırıcı'nın kullandığı 15 TMZ 2016 plakalı takside yanına Turan oturdu. Şehirde tur atan Vefa konvoyunun son durağı 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu panoların önüne karanfil bıraktı.