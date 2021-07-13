15 Temmuz uluslararası müdahale teşebbüsüydü

TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, 15 Temmuz hain darbe girişimini, Başkan Erdoğan'ın tarihi değiştiren çağrısını, FETÖ'nün hedefini, darbenin arkasındaki uluslararası güçleri SABAH'a anlattı:
Tatil için Tekirdağ
'daydık. Cumhurbaşkanımızı arayarak "Ne yapalım" diye sordum, "Millet iradesini gasba yönelik harekâta karşı koyalım, direnelim. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız sokaklara, meydanlara çıkmalı" dedi.
AK Parti milletvekillerinin olduğu ortak mesaj grubumuzda, arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanı'nın çağrısını ilettim. Biz de Tekirdağ'da toplanan kalabalığa megafonla hitap ettik. Kışlaların çıkışlarına tedbiren kamyonlar çekildi. Çerkezköy
, Lüleburgaz
ve Gelibolu
'dan İstanbul
'a yönelik hareketlere karşı tedbirler alındı. Sabah İstanbul Atatürk Havaalanı'na geçtim. Cumhurbaşkanımızla havaalanında görüştük.
FETÖ'nün de hedefi vesayetçileri değiştirip Türkiye'nin yeni vesayetçileri olarak devam etmekti. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımız vesayet ile mücadele sürecini başlattı. 2009'dan sonra da FETÖ ile mücadele başladı. Cumhurbaşkanı, vesayetin bizatihi kendisini tasfiye için uğraştığından, vesayet alanı çok daraltılmıştı. Baktılar ki vesayetin bizatihi kendisi ortadan kalkmış, hain darbe süreci geldi.
Bu yapılanma yeni jenerasyon bir terör örgütü, uluslararası bir terör örgütü. Bütün dünyada askeri darbelerin uluslararası bir projenin olduğu kanaatindeyim. 27 Mayıs
, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat öyle. 1960'tan itibaren Türkiye'yi uzaktan kumanda ile yönetmeye alışmış olan bazı büyük devletler, istihbarat örgütleri, aparatları, bu darbeleri destekledi. Arkadaki esas kuklacıyı görmek lazım. Nitekim 15 Temmuz gecesi uzun süre tavır almak istemeyen siyasetçiler oldu. 15 Temmuz uluslararası müdahale teşebbüsü idi.
Yeni jenerasyon örgüt olduğu için tam olarak mücadele bitmedi. Teyakkuzda olmayı sürdürmek lazım. Türkiye üzerinde FETÖ'nün plan yapıcılarının yani kuklacıların hesapları bitmedi.