15 Temmuz'un kahraman polisleri Sabah'a konuştu! "Yakaladıklarımızın ilk olarak üniformalarını çıkardık"

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz'da darbeci hainlerin en çok korktuğu noktalar olduğundan ilk hedef olarak alındı. Darbeci hainler, Polis Özel Harekat ekiplerinin gücünü, vatan aşkını, ay yıldız bayrak tutkularını bildikleri için hava saldırısı ile onları durdurmaya çalıştı. Emniyet güçleri halkın desteğini de arkalarına alarak acılarına ve engellemelere rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi. O gecenin kahramanlarından Özel Harekatçılar SABAH'a konuştu. Gazi polis, "Yakaladıklarımızın ilk olarak üniformalarını çıkarttık. Türk ordusu o üniformaları yüzyıllardır şerefle omuzlarında taşıdı, o hainlere yakıştıramadık" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri omuz omuza PKK'lı teröristlere karşı 2015 yılında Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli hendek operasyonları düzenledi. Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken hendeklerin kapatıldı, barikatların kaldırıldı ve güvenlik sağlandı. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca vatan sevdalıları omuz omuza verdi, ekmeklerini paylaştı, birbirlerinin sırdaşı oldu. FETÖ'nün askeriyeye sızan hainleri, özel harekat polislerinin gücünü, neler yapabileceğini, vatan için nasıl canlarını nasıl feda edebileceklerini hendek operasyonlarında şahit oldu.

POLİS ÖZEL HAREKATTAN KORKTUKLARI İÇİN VURDULAR

15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk hedefi kendilerine durdurabilecek güç olarak gördükleri Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Başkanlığıydı. Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı. En ağır karşılığın özel harekattan geleceğini bilen darbeciler, çatışmayı göze alamayarak vatan evlatlarının üzerine bomba yağdırdı. Darbeci pilotların attığı ilk bombanın hedefinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başlığı ait uçak pisti vardı. Özel Harekatçıların hava gücünü kırmak için yapılan bu saldırı da helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit olurken 5'i de yaralandı. Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması talimatını darbeci askerlerden Ahmet Tosun'un verdi. Bombaların atılacağı yeri ve uçağı kullanan "Aslan 1" koduyla Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu işaretledi.

ÖZEL HAREKAT BAŞKANI ŞEHİT DÜŞTÜ



Özel Harekat Başkanı Mustafa Tecimen, cuma akşamı olduğundan nöbetçiler hariç, tüm personelin evlerinde istirahat ettiğini bildiği için kahramanları vatan savunması için görevlerinin başına çağırdı. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yüzlerce özel harekatçı toplandı. Polisler darbecilerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon için hareket için hazırlandı. Darbecilerin olduğu noktalara gitmek, o bölgeleri darbecilerden temizlemek için harekete geçmişlerdi ki hainlerin hedefi oldular. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci pilot Uğur Uzunoğlu onlarca Özel Harekat polisinin beklediği nizamiyeye akıllı bomba attı. Bomba o gece öylesine büyük bir şiddette düşerek taş üstünde taş kalmadı, patlamaların etkisiyle silahlar bile eridi arabalar hurdaya döndü. Binada ve nizamiye de büyük yangın çıktı. Yerle bir olan harekat merkezinde Özel Harekat Başkanı Mustafa Tecimen'de aralarında bulunduğu 43 özel harekat polisi ile bir sivil şehit olurken ve 36 kişi de yaralandı. Saldırıdan sağ çıkanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi. Ancak hainler, buna bile izin vermedi. Özel harekat polisleri, acılarına ve engellemelere rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi.

"GÖZALTINA ALDIĞIMIZ ASKERLERİN İLK ÖNCE ÜNİFORMALARINI ÇIKARTTIRDIK"



Darbe girişiminde roketlerin hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunan gazi özel harekat polisleri, o gece yaşananları SABAH'a anlattı: Halen görev başında olan ve isimlerinin gizlenmesini isteyen polisler: "Evlerimizde istirahatteydik. Başkanımızdan acil koduyla çağrı geldi. Hiç tereddüt etmeden evlerimizden çıkıp yuva olarak gördüğümüz harekat merkezine geldik. Hazırlıkları yaptığımız sırada Havacılık Daire Başkanlığı'na bomba attılar. Biz bu kadarını beklemiyorduk. Biz hendek operasyonlarında 1,5 yıl boyunca omuz omuz mücadele verdik. Birbirimize canımızı emanet ettik. Müdürlerimiz harekat merkezinin ışıklarını kapattırdı. Araç başına toplanacağımız sırada ikinci bomba düştü. Şehitlerimiz vardı. Gazilerimiz tekbir getiriyordu. Yaralılarımızı sağlam araçlara koyarak götürmeye çalıştık. Ama ona bile müsaade etmediler. Üstümüzde sürekli bir helikopter uçtu. Gazilerimizi bir şekilde hastanelere kaldırdık. TRT, TÜRKSAT, Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kritik binalara ekip göndermemiz gerekiyordu. İlk kez Mehmetçik ile karşı karşıya geldik. Bizim herhangi bir tereddüdümüz olmadı, ortada Türk milletine karşı işlenmiş suç vardı. Sorumlusu kim olursa olsun gerekeni yaptık. Gözaltına aldığımız askerlerin ilk önce üniformalarını çıkarttırdık. Türk ordusu o üniformaları yüzyıllardır şerefle omuzlarında taşıdı, o hainlere yakıştıramadık. Bizler Türk askerinin her zaman yanındayız, onlar biziz, biz onlarız. Ama bu hainlerin askerlikle alakası yoktu."

HAİNLER, ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ DE HEDEF ALDI



15 Temmuz'da darbecilere karşı yürütülen operasyonlarının merkezi konumundaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, ele geçirilmek istendi. Darbeci yarbay Ejder Yıldırım komutasındaki zırhlı araçlar, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı. Polislerin direnişiyle karşılaşan Yıldırım, başarılı olamayacağını anlayınca Akıncı Üssü'ndeki darbecilerden emniyet binasına hava saldırısında bulunulmasını istedi. Bunun üzerine Aslan-4 çağrı koduyla havalanan iki F-16'dan Aslan-4-1 çağrı kodlu uçakta İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul bulunurken, onları Akıncı'dan eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz yönlendirdi. Kaygusuz'un gece 00.42'de, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin." emri üzerine birinci pilot Mehmet Yurdakul, 00.56'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne iki bombas attı. Saldırı sonucu 2 polis şehit oldu, 30'dan fazla kişi yaralandı. Süper kobra helikopterlerle de emniyet ateş altına alındı. İlk olarak 23.18'te darbeciler F-16'lar ile Ankara Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı gerçekleştirdi. 01.08'de eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un talimatıyla pilot Mustafa Özkan, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ikinci bombayı attı. Hainlerin saldırısı sonucu 7 polisimiz şehit düştü.

Bombalama anında hainlerin telsiz konuşmalarında vatan sevdalılarını acımadan nasıl vurdukları ortaya çıktı.

Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Pilot Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Ahmet Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

Pilot Uğur Uzunoğlu: Filo, Aslan-3, nizamiyeye bir adet atış yapıldı, nizamiyeye.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı?

Pilot Uğur Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı.

Mustafa Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.