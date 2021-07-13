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Haberler Gündem Haberleri 9 CHP'li başkan 1 kreş şovu kısa sürdü! 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi'
Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:36 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:43

9 CHP'li başkan 1 kreş şovu kısa sürdü! 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi'

9 CHP'li başkan 1 kreş şovu kısa sürdü! 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi'

Adana Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve 9 CHP'li belediye başkanının katılımı ile Sarıçam'da kreş temel atma töreni gerçekleştirilmişti. 26 Haziran'daki törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla kapatıldı. Bölgede yaşayanlar, temelin 10 CM'lik bir beton olduğunu ve göstermelik olarak bu hamlenin yapıldığını belirtiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile 9 CHP'li belediye başkanının katılımı ile temeli atılan kreş ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganıyla gerçekleştirilen törenden günler sonra temel atılan alan toprakla dolduruldu.

CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar

9 BELEDİYE BAŞKANI, 1 GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ KATILIMI İLE TEMEL ATILDI

Tarih 26 Haziran! Yer Adana'nın Sarıçam ilçesi... CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene CHP'li 9 belediye başkanı, bazı vekiller ve CHP Genel Başkanı Faik Öztrak katıldı.


PROJEYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Temel atma töreninin sloganı da, törende sarf edilen sözler de oldukça iddialıydı. Öztrak, Zeydan Karalar'ı ve kreş yatırımını öve öve bitiremezken, Kııçdaroğlu'nun, 'Bu tür yatırımların nasıl yapılacağını insanlara gösteriyorsun' sözleri de dikkat çekiciydi.

TEMEL ATMA TÖRENİNDEN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN MANZARA

Törendeki iddialı sözlerin ömrü çok da uzun olmadı. Zeydan Karalar'ın, Faik Öztrak'ın hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekiyor.

"10 CM BETON DÖKMÜŞLER"

A Haber'in haberine göre; bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmiyor. Bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadı. Ancak Sarıçam halkı, 10 CM'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını belirtiyor.

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9 CHP'li başkan 1 kreş şovu kısa sürdü! 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi'
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