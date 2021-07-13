Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Valilikten yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanmasıyla görüntü ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayın, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştiği ve 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır." denildi.