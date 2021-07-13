Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;



"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.



Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.