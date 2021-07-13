CHP'nin kreş şovu kısa sürdü! 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi'

CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar

FAİK ÖZTRAK DA TÖRENE KATILMIŞTI

Tarih 26 Haziran! Yer Adana'nın Sarıçam ilçesi... CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene bazı vekiller ve CHP Genel Başkanı Faik Öztrak katıldı.



PROJEYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Temel atma töreninin sloganı da, törende sarf edilen sözler de oldukça iddialıydı. Öztrak, Zeydan Karalar'ı ve kreş yatırımını öve öve bitiremezken, Kılıçdaroğlu'nun, 'Bu tür yatırımların nasıl yapılacağını insanlara gösteriyorsun' sözleri de dikkat çekiciydi.

TEMEL ATMA TÖRENİNDEN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN MANZARA

Törendeki iddialı sözlerin ömrü çok da uzun olmadı. Zeydan Karalar'ın, Faik Öztrak'ın hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekiyor.

"10 CM BETON DÖKMÜŞLER"

A Haber'in haberine göre; bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmiyor. Bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadı. Ancak Sarıçam halkı, 10 CM'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını belirtiyor.

DAHA ÖNCE 9 BELEDİYE BAŞKANI İLE AYNI PARKI İKİNCİ KEZ AÇMIŞTI

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 84 gün önce açılışını sanatçılarla birlikte yaptığı "Portakal Çiçeği Parkı"nı 84 gün sonra yeniden açmıştı. 9 belediye başkanı ve Faik Öztrak da açılışa katılmıştı.