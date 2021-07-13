Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 2017 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hakkari'ye atanan Hasan Cevher, silahlı saldırının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?
HASAN CEVHER KİMDİR?
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.
Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.