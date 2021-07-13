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Haberler Gündem Haberleri Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 15:07 Son Güncelleme: 13.7.2021 15:09

Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?

Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?

Hasan Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelen son dakika haberine göre, Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Cevher’in görevi başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi. Bu noktada Hasan Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 2017 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hakkari'ye atanan Hasan Cevher, silahlı saldırının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?

HASAN CEVHER KİMDİR?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?
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