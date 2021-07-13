HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin

CHP ile HDP arasında 24 Haziran seçimlerinde başlayan iş birliği 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde üstü kapalı bir şekilde devam etti. CHP, HDP'nin yerel seçimlerde verdiği destek ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana gibi önem arz eden büyükşehirleri kazandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde yapılan ittifak her ne kadar CHP ve İYİ Parti tarafından gizlenmeye çalışılsa da HDP bu sözde gizli ortaklığı her defasında yüksek sesle dillendirmek kaçınmadı. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yokmuş gibi bir tavır takınması HDP'de rahatsızlıklara neden oldu. Bu konuda HDP'li Pervi Buldan'dan ittifak konusunda yeni bir çıkış geldi.