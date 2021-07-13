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Giriş Tarihi: 13.7.2021 18:25 Son Güncelleme: 13.7.2021 18:30

HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin

HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde her ne kadar HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia etse de, HDP kanadından gelen açıklamalar, Millet İttifakı ortaklarının söz konusu iddiasını yalanlıyor. HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin." ifadeleriyle CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi.

CHP ile HDP arasında 24 Haziran seçimlerinde başlayan iş birliği 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde üstü kapalı bir şekilde devam etti. CHP, HDP'nin yerel seçimlerde verdiği destek ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana gibi önem arz eden büyükşehirleri kazandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde yapılan ittifak her ne kadar CHP ve İYİ Parti tarafından gizlenmeye çalışılsa da HDP bu sözde gizli ortaklığı her defasında yüksek sesle dillendirmek kaçınmadı. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yokmuş gibi bir tavır takınması HDP'de rahatsızlıklara neden oldu. Bu konuda HDP'li Pervi Buldan'dan ittifak konusunda yeni bir çıkış geldi.

"AYNI TAVRI GÖSTERMEYECEĞİMİZİ HERKES ARTIK BİLSİN"

HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" diyerek yapılan ittifakı açık bir şekilde ifade etti.

MİTHAT SANCAR'DAN İTTİFAK UYARISI

Öte yandan HDP'li Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, partisinin mevcut ittifaklardan birine girme arayışında olmadığını belirtmişti.

Sancar, muhalefet partilerini "Önerilerimizi ciddiye almazlarsa ortaya çıkan sonuçlardan HDP sorumlu olmayacaktır" diye uyarmıştı.

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HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin
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