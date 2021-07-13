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Giriş Tarihi: 13.7.2021 13:27 Son Güncelleme: 13.7.2021 13:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Bayramdan sonra başlanacak

İLKER TURAK İLKER TURAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Bayramdan sonra başlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından “tek tıkla soyağacı” uygulamasına yönelik yaptığı paylaşım merak uyandırdı. Bakan Soylu, nüfusta yeni işleme bayramdan sonra başlanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından "tek tıkla soyağacı" işlemine bayramdan sonra başlanacağı müjdesini verdi.

SAATLER İÇİNDE 1 MİLYON 400 BİR BELGE ÜRETİLMİŞTİ

Alt-Üst Soy Raporu, 8 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00'de e-Devlet üzerinden hizmete açılmış ve aşırı talep olmasından dolayı raporun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştu. Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası 14 Şubat'ta gece saatlerinde yeniden kullanıma açılmış ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek saatler içinde 1 milyon 400 bin belge üretilmişti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Bayramdan sonra başlanacak
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