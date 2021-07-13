İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Bayramdan sonra başlanacak

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından "tek tıkla soyağacı" işlemine bayramdan sonra başlanacağı müjdesini verdi.

SAATLER İÇİNDE 1 MİLYON 400 BİR BELGE ÜRETİLMİŞTİ

Alt-Üst Soy Raporu, 8 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00'de e-Devlet üzerinden hizmete açılmış ve aşırı talep olmasından dolayı raporun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştu. Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası 14 Şubat'ta gece saatlerinde yeniden kullanıma açılmış ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek saatler içinde 1 milyon 400 bin belge üretilmişti.