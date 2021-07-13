İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

İŞKUR iş ilanları her gün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Açık pozisyonlara ilişkin ilanlar başvuru şartları, tarihleri gibi detaylarla kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İş arayanlar, dilerse İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kuruma üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. İşte 2021 iş ilanları ve detaylar…
Alım yapılacak olan alanlar da pazarlamadan ön muhasebeci, aşçı yardımcılarından müşteri hizmetleri gibi birçok alanda işçi alınacağı bildiridi.
İşte ilanlardan bazıları;
Beden işçisi 19.085
Temizlik görevlisi 2.778
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Turizm ve otelcilik elemanı 2.478
Satış danışmanı 2.381
Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876
Ön muhasebeci 1.565
Şoför (yük taşıma) 1.379
Konfeksiyon işçisi 1.350
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