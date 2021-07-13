İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

İŞKUR üzerinden binlerce kişilik alımın yapılacağı duyuruluyor. Kurumların açık pozisyonlarına birçok farklı alanda işçi alımı yapılacağı duyurulurken vatandaşlar başvurulara ilişkin detayları merak ediyor. Özel sektöre ait ilanlar İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte 2021 İŞKUR iş ilanları ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar…

İŞKUR iş ilanları her gün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Açık pozisyonlara ilişkin ilanlar başvuru şartları, tarihleri gibi detaylarla kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İş arayanlar, dilerse İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kuruma üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. İşte 2021 iş ilanları ve detaylar…