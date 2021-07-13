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Haberler Gündem Haberleri İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!
Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:17

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

İŞKUR üzerinden binlerce kişilik alımın yapılacağı duyuruluyor. Kurumların açık pozisyonlarına birçok farklı alanda işçi alımı yapılacağı duyurulurken vatandaşlar başvurulara ilişkin detayları merak ediyor. Özel sektöre ait ilanlar İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte 2021 İŞKUR iş ilanları ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar…

İŞKUR iş ilanları her gün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Açık pozisyonlara ilişkin ilanlar başvuru şartları, tarihleri gibi detaylarla kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İş arayanlar, dilerse İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kuruma üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. İşte 2021 iş ilanları ve detaylar…

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

Alım yapılacak olan alanlar da pazarlamadan ön muhasebeci, aşçı yardımcılarından müşteri hizmetleri gibi birçok alanda işçi alınacağı bildiridi.

İşte ilanlardan bazıları;

İŞKUR İLANLARI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

Beden işçisi 19.085
Temizlik görevlisi 2.778
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İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

Turizm ve otelcilik elemanı 2.478
Satış danışmanı 2.381

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876

Ön muhasebeci 1.565

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

Şoför (yük taşıma) 1.379

Konfeksiyon işçisi 1.350

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İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

Garson (servis elemanı) 2.057

Makineci (dikiş) 2.040

İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!

İmalat işçisi (makine ile) 1.018

Paketleme işçisi 988

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İŞKUR binlerce kişilik iş ilanı yayınladı! İşte İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021!
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