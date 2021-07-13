Kilise kapısında müzikli skandal

İstanbul Kadıköy
'de eğlence adı altında büyük bir saygısızlığa imza atıldı. Kadıköy
'ün simge yerlerinden Surp Takavor Ermeni kilisesi önünde toplanan bir grup eğlencenin dozunu abartarak işi saygısızlığa vurdu. Kilisenin giriş kapısı üzerindeki duvara tırmanan 3 kişi duvarın üzerinde karşılıklı dans etti. Bir mabede eğlence adı altında yapılan saygısızlık toplumun tüm kesimlerinin tepkisine neden oldu. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada da birçok vatandaş yaşanan manzaraya karşı tepkisini dile getirdi.
2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ
Sosyal medyada 'pes' dedirten bu görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Y.E.U., Ö.F.A. ve O.Y. gözaltına alındı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Y.E.U. ve Ö.F.A. hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 1 ay süreyle "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Hâkimlik, şüpheli O.Y. hakkında ise adli kontrol talebini reddetti. İstanbul Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, "Caferağa Mahallesi
Khalkedon Meydanında, Surp Takavor kilisesi
'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, şüpheli Y.E.U. ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar ikametlerinde yakalanmışlardır. Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, sosyal medyadaki paylaşımında, saygısızlığı kınayarak "Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
ise, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkûm ediyoruz" açıklamasında bulundu.
SOYLU, KİLİSE VAKFI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, yaşananlarla ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, "Ermeni kilisesine yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Hukuk süreci devam ediyor" diye yazdı.