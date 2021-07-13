Muhalefetin iddialarına tokat gibi cevap! 15 Temmuz’da 1.500’er lira destek verilecek





Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak amacımız tüm şehit yakınları ve gazilerimize yönelik çalışmalar yapmaktır. Toplanan paralar şartlı bağış olarak vakfımıza aktarıldığı için şimdilik 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri ile Beşiktaş patlamasında vefat edenler, malul sayılanlar da dahil olmak üzere toplamda 3 bin 69 kişiye aylık ödeme yapılmaktadır" diye konuştu.