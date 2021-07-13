Giriş Tarihi: 13.7.2021

Muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin Eda IŞIK

BAŞKAN ERDOĞAN: Tek gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine lütfen izin vermeyin