Muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi 'ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi:Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine, kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur. Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla, duygularını istismar etmekle de olmaz. Gençleri kazanmak için önce onlara kulak vermek ve bir duygudaşlık gerekir. Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalı.Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. "Ne olacak bu gençlerin hali?" diyerek sürekli şikâyet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyorlar, araştırıyorlar, Türkiye 'yi ve dünyayı takip ediyorlar. Özgüven ve ahlak sahibi, dava taşını gediğine koyacak bir gençlik görüyorum. Uluslararası spor müsabakalarında genç sporcularımız, daha önce sınırlı varlık gösterdiğimiz branşlarda bile artık zirveyi kimseye kaptırmıyor.Son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ 'ye kaptırmış, ideolojik kavgalarda gencecik evlatlarını kaybetmiş toplumuz. Tek gencimizin heba olmasına, terörün vahşi dişleri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini de yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz.Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz, kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine ne milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin. Bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Bizden devralacağınız emaneti sizler daha yukarıya taşıyacaksınız. Sizlerden sabırla, yılmadan, inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum. Aklınızla, inancınızla, ahlakınızla, birikiminizle, vicdanınızla, kabiliyetinizle, çalışkanlığınızla mücadeleye devam ettiğiniz sürece üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sorunun, aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığına ben inanıyorum.Bu gençlik hem umudumuz hem gurur kaynağımızdır. Çanakkale'de gençler vardı, 15 Temmuz'da da. İnşallah bundan sonraki tüm destanları siz yazacaksınız. Dün kılıçla yol açan sizlerdiniz, dün kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz. Yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazanlar da inşallah sizler olacaksınız. Sizler bu medeniyetin çocuklarısınız. Sizler bu milletin evlatlarısınız. Sizler hem bizim hem ailenizin istikbal umudusunuz.15 TEMMUZ'UN beşinci yılında, milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Erdoğan daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'nin açılışını yapacak. Hologram, balmumu heykeller, ışık ve ses efektlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı müzede, ziyaretçiler 15 Temmuz gecesi yaşananlara tanıklık edecek. Ardından TBMM'deki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.ANKARABizler 19 yıldır halkımızın tamamı ile birlikte gençlerimiz için de çalıştık. Spor tesisi sayımızı 1575'ten aldık, 3 bin 915'e çıkardık. Mahallelerimize 2 bin 754 futbol ve voleybol sahası kurduk. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 700 bine taşıdık. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye yükselttik. Burs ve yüksek öğrenim burs tutarını lisans öğrencileri için 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan bin 300 liraya, doktora burslarını ise 135 liradan bin 950 liraya çıkardık. 18 yaşında İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih torununa 18 yaşında oy kullanma hakkını getirdik. Gençlerin enerjisini siyasette daha da fazlasıyla yükselttik.Avrupa'nın ortasında, Birleşmiş Milletler'in gözü önünde işlenen Srebrenitsa katliamı insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa'da vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hâlâ devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar aynı zamanda bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Merhum Aliya'nın dediği gibi "Unutulan soykırım tekrarlanır." Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabb'im bizleri bu tür ayıplardan muhafaza eylesin.