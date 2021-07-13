Şehit emniyet müdür yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği sırada, hakkında kadın polisi taciz ettiği için işlem başlattığı polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildi. Şehit emniyet müdürü için Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından Cehver'in cenazesi Yüksekova Selahattin Eyyûbi Havalimani'na götürüldü.

CENAZE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Burada uçağa konulan cenaze İstanbul'a getirildi. Şehit emniyet müdürünü taşıyan uçak sabah 05.15 sıralarında Atatürk Havalimani'na indi. Uçaktan polis eşliğinde alınan cenaze Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı morguna götürüldü. Hasan Cevher için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

(Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher)