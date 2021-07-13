Son dakika: 13 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...



9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Bakan Koca 9 Temmuz verlerinin paylaşılmasından kısa bir süre sonra önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" dedi.

KIRKLARELİ VE ÇANAKKALE MAVİ KATEGORİYE ULAŞTI

Türkiye'de 9 Temmuz tarihinde 228 bin 826 koronavirüs tesit yapıldı; vaka sayısı 5 bin 670, vefat sayısı da 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 126 kişi ise iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 459 bin 120, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 770 bin 701, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 790 bin 102 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı. Öte yandan Muğla'nın ardından Kırklareli ve Çanakkale de aşılamada mavi kategoriye ulaşan iller arasında yer aldı.

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 8 Temmuz tarihinde 226 bin 427 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 5 bin 171, vefat sayısı da 48 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 12 kişi ise iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 179 bin 5, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 462 bin 718, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 550 bin 225 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırna,k Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 7 Temmuz tarihinde 225 bin 253 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 160 olurken, vefat sayısı 52 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci biten 4 bin 636 ise kişi iyileşti.

AŞI YAPTIRAN KİŞİ SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 36 milyon 879 bin 365, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 209 bin 662, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 260 bin 351 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 6 Temmuz tarihinde 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 299 olurken, vefat sayısı da 37 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 446 kişi iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 58,92'ye yükseldi. 2. doz ortalaması yüzde 25,84'e yükselirken toplam aşı yaptıranların oranı da 54 milyon 541 bin 27'ye çıktı. Öte yandan 1. doz aşı yaptıran sayısı 36 milyon 574 bin 186'ya, 2. doz aşı yaptıranların sayısı, 16 milyon 36 bin 89'a, 3. doz aşı yaptıran sayısı da 1 milyon 930 bin 752'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 5 Temmuz'da 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 4 Temmuz tarihinde 216 bin 252 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 4 bin 418, vefat sayısı ise 50 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi biten 4 bin 161 kişi ise iyileşti.

3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 3 Temmuz'da 218 bin 924 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 4 bin 537, hasta sayısı 478 oldu. Ağır hasta sayısı ise 702 olarak kayıtlara geçti. Bugün 45 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplma vefat sayısı 49 bin 874'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 913 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 5 milyon 310 bin 769'a çıktı. Bugüne kadar 61 milyon 455 bin 218 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi.