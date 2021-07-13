SON DAKİKA: AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası geliştirildi...

Meclis'in bu hafta tatile girmesinin ardından milletvekilleri de sahaya inecek. Yaz boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi sahada olacak olan vekiller için AK Parti genel merkezi yeni bir uygulama başlatıyor. Milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla anbean Genel Merkeze iletecek. Vatandaşların talepleri ve sorunları da bu sistem üzerinden anında çözüme kavuşturulacak. AK Parti böylece sorunların çözümlerine daha kısa sürede hızlı ve etkin bir çözüm bulmayı hedefliyor.