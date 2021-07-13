Son dakika! Bakan Elvan'dan büyüme mesajı: Yıl sonunda yüzde 7 civarında büyüme bekleniyor

CARİ İŞLEMLER TARAFINDA UMUT VERİCİ GELİŞMELER OLDU

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.

MALİYE POLİTİKALARI İLE PARA POLİTİKALARI EL ELE YÜRÜYECEK

Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.